Ultimo saldo per Imu e Tasi prima della fusione nel 2020

ilsole24ore

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lunedì 16 dicembre circa 18 milioni di proprietari e inquilini sono chiamati alla cassa. Attenti ai conguagli in caso di...

infoiteconomia : Pace fiscale, lunedì è l'ultimo giorno per pagare la rata di rottamazione-ter e saldo e stralcio -… - infoiteconomia : Saldo e stralcio e rottamazione-ter, oggi il scade il termine ultimo per pagare - infoiteconomia : Pace fiscale, ultimo giorno per saldare il debito con rottamazione ter e saldo e stralcio -