Tra dossier libico e gas | ecco i rapporti tra Italia ed Egitto

Leggi la notizia su it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Gli echi dell’accordo tra Erdogan ed Al Sarraj sono arrivati anche a Roma nei giorni scorsi, durante lo svolgimento del Med2019. Per quell’occasione uno degli ospiti più attesi era senza dubbio il ministro degli esteri egiziano Sameh Shoukry, in rappresentanza di un governo, quale quello de Il Cairo, tra i più indispettiti dalle mosse di Ankara in Libia. Gli incontri nella capitalena infatti, per Shoukry hanno rappresentato un’occasione per rinsaldare icon il nostro paese, che risentono ovviamente ancora dell’affaire relativo all’omicidio di Giulio Regeni, al contempo anche per ribadire le preoccupazioni de Il Cairo nei confronti del progetto di Erdogan nel Mediterraneo orientale. La posizione egiziana sull’accordo tra Ankara e Tripoli L’in Libia è impegnato oramai da anni. Il generale, poi diventato presidente, Al Sisi ...

concentrazione : #mafia Depistaggio via d'Amelio, Saieva racconta le divergenze tra pm su Scarantino - PAOLABRUNETTI7 : RT @Robinson_Rep: Cosa vi siete comprati alla fiera: i libri più venduti a @piulibri19, editore per editore. Dagli autori più amati (e meno… - GabrieleDiDonf : RT @Robinson_Rep: Cosa vi siete comprati alla fiera: i libri più venduti a @piulibri19, editore per editore. Dagli autori più amati (e meno… -