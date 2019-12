Suzuki Swift - Una settimana con la 1 2 Hybrid Top Day 2

quattroruote

(Di martedì 10 dicembre 2019) La protagonista del Diario di bordo di questaè la1.2nell'allestimento più ricco della gamma, il Top. La piccola cinque porte giapponese dispone di un propulsore mildche le permette di accedere ai benefici riservati alle vetture elettrificate: a libretto, infatti, è immatricolata come ibrida. Laè spinta da un 1.2 aspirato capace di 90 CV a 6.000 giri/min e 120 Nm a 4.400 giri/min: numeri contenuti, ma che abbinati a una vettura dal peso di 950 kg garantiscono buone prestazioni. Lo 0-100 km/h viene chiuso in 11,9 secondi, la velocità massima è di 180 km/h, mentre i consumi dichiarati sono pari a 4 l/100 km nel ciclo combinato con 90 g/km di emissioni di CO2. La gammaè proposta con prezzi a partire da 13.990 euro, a cui bisogna aggiungere 2.000 euro per la variante ibrida. Nell'allestimento Top, la 1.2è proposta a 17.990 euro ...

