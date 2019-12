Ostrava | sparatoria in ospedale | si contano sei vittime | killer in fuga Ancora ignoto il

newnotizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) E’ drammatico il bilancio (provvisorio) dellaavvenuta ad, città ceca vicino al confine con la Polonia, terza per numero di abitanti dopo la capitale Praga e Brno. Intorno alle sette di stamattina un uomo ha fatto irruzione presso il Faculty Hospital died ha iniziato a sparare, causando la morte di sei … L'articoloin: siseiinil movente NewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : Repubblica Ceca, sparatoria in un ospedale a Ostrava: 6 morti Diversi i feriti. Il killer è in fuga #ANSA - Corriere : Repubblica Ceca, sparatoria in ospedale: 6 morti e diversi feriti - Iolanda07658172 : Il Post: Almeno 6 persone sono morte in una sparatoria in un ospedale di Ostrava, in Repubblica Ceca.… -