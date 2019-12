Inter | Zenga | «Contro il Barcellona conta solo vincere»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Walter, ex portiere dell’, ha sottolineato l’importanza della sfidailnell’ultima gara dei gironi di Champions Walterha espresso il proprio parere su, partita decisiva per le sorti dei nerazzurri in Champions League. Ecco le sue parole a Sky Sport. «Sensazioni? Secondo me la concentrazione è elevatissima.è l’unica cosa che, la preparazione Conte l’ha fatta con attenzione. Mi sono trovato in situazioni simili da allenatore, mentre da giocatore non ricordo. In quel periodo erano tutte partite da dentro o fuori». Leggi su Calcionews24.com

