Gabry Little Hero è stato dimesso | conclusi i 37 giorni d’isolamento

(Di martedì 10 dicembre 2019) Èfinalmentedagli Spedali Riuniti di Brescia il piccolo, il bambino di due anni costretto ad un delicato trapianto di midollo osseo a causa di una rarissima malattia: l’anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B (meglio nota come Sifd) della quale Gabriele è l’unico portatore in Italia. A raccontare dell’esito positivo dell’intervento è Cristiano Costanzo, il padre di Gabriele, che ai microfoni dei giornalisti descrive l’angoscia vissuta durante i 37trascorsi dal figlio nel reparto d’isolamento.Tuttavia, per il momento il piccolo Gabriele non potrà ancora tornare a casa. Come racconta il padre infatti, adesso il bambino è ospite in una struttura adiacente all’ospedale in modo che possa continuare ad essere seguito dagli specialisti che monitoreranno la risposta ...

