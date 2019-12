Polla | fienile in fiamme | indagano i carabinieri

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutodi Mariateresa Conte(Sa) – Centinaia di rotoli di fieno distrutti dalle. È questo il bilancio dell’incendio che questa notte ha interessato e distrutto unsituato in località Visciglito, nel territorio del comune di, a pochi metri dall’area cimiteriale del paese del Vallo di Diano. Ancora da chiarire le cause che sprigionato leche in poche ore, si sono propagate nel, distruggendo 400 rotoli di balle di fieno. A spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area inoltre, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina che hanno dovuto lavorare tutta la notte per domare lealte. Ingenti anche i danni che sono in via di quantificazione da parte del titolare dell’area. Intanto però, sull’accadutocon massimo riserbo idella locale stazione che vagliano ogni ...

