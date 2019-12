Ognuno è Perfetto | la conferenza stampa in diretta

blogo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) live placementOggi, lunedì 9 dicembre 2019, a partire dalle ore 12:30, si terrà ladi presentazione di, serie tv di Rai 1,da Giacomo Campiotti, con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi.: la serie: lainpubblicato su TVBlog.it 09 dicembre 2019 12:45.

NetflixIT : Los Angeles è la città in cui ognuno finge di essere quello che non è. Il luogo perfetto per Joe. #YOU 2, dal 26 di… - Raiofficialnews : '#Ognunoèperfetto rovescia gli schemi e gli stereotipi. Non è la normalità che guarda e stabilisce ciò che è divers… - EnfantProdige : @Shinichi199E Una fiction come 'Ognuno è perfetto' su Mediaset impossibile -