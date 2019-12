Neonato muore 2 giorni dopo il parto | gamba tumefatta | avviate ispezioni

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Si indaga sulla morte di unin ospedale ad Agrigento: il piccolo, nato con cesareo 2prima, avrebbe presentato una. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’Assessorato regionale alla Salute ha dispostonelle strutture sanitarie coinvolte. Ilsarebbe avvenuto al Giovanni Paolo II di Sciacca e il decesso, invece, al San Giovanni di Dio di Agrigento. La Procura ha aperto un fascicolo di inchiesta a carico di ignoti.ilUnè morto 2il, avvenuto con cesareo all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, nel nosocomio agrigentino San Giovanni di Dio. Un decesso su cui,la denuncia dei genitori, è intervenuta l’apertura di un’inchiesta da parte della locale Procura, con fascicolo d’indagine a carico di ignoti. Il bambino sarebbe stato trasferito d’urgenza nel secondo ...

