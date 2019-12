Natale | ad Assisi presepe ed albero provenienti dalle zone colpite dalla tempesta Vaia

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Si è tenuta ieri nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco d’l’accensione e la benedizione dell’die delnel 2018. All’evento hanno partecipato il Relatore Generale Sinodo Amazzonia, Cardinale Cláudio Hummes, il Custode del Sacro Convento di, padre Mauro Gambetti, e il Sindaco di Betlemme, Anton Salman. Il, donato dall’Associazione “Io Amo Castellavazzo”, è composto da pastori in legno di abete rosso a grandezza naturale. L’di 14 metri offerto“Regola” di Borca di Cadore, verrà addobbato con circa 45 mila luci a led.L'articolo: adedMeteo Web.

