Maradona | è il solito show | prima inciampa in panchina | poi esplode in un pianto

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Non cambia mai. Ma lo sappiamo, lui è così: in un modo o nell’altro, Diego Armandofa sempre parlare di sé. Il pibe de oro, allenatore del Gimnasia la Plata, è stato immortalato da due scene che arricchiscono il suo bagaglio di “esperienze” fuori dal campo.ndo da solo a terra dopo aver perso l’equilibrio in seguito alla disperazione per un’occasione fallita dai suoi, poi lasciandosi andare ad unliberatorio al triplice fischio rispondendo alle domande di un giornalista. Nei due video di seguito, vengono descritte al meglio le situazioni spiegate sopra. ¿QUÉ PASO, DIEGO? Erik Ramírez se perdió el segundo de Gimnasia y Diegoterminó en el piso ¡Mirá el momento con nuestras imágenes exclusivas de la #DiegoCam! pic.twitter.com/oRXtjs7o1G — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 8, 2019 #TNTSports Diego ...

