Fiorentina | Pezzella e Boateng rientrano in gruppo Ribery ancora a parte

Fiorentina-Lecce - le probabili formazioni : Ceccherini per Pezzella - ballottaggio nell’attacco giallorosso : Fiorentina-Lecce, le probabili formazioni – Il posticipo del sabato della 14^ giornata di Serie A mette di fronte al Franchi toscani e salentini. Gli uomini di Montella, a cui è stata data fiducia ma non all’infinito, avranno l’obbligo e il dovere di vincere per cancellare l’ultimo momento negativo, mentre quelli di Liverani vorranno dar seguito al grande pari in rimonta e nel finale contro il Cagliari. Le scelte. ...

Fiorentina - infortunio German Pezzella : il difensore sarà operato per la frattura dello zigomo : infortunio per German Pezzella durante Verona-Fiorentina: il difensore argentino ha riportato la frattura dello zigomo e verrà operato infortunio per German Pezzella durante la partita fra Verona e Fiorentina. La società toscana comunica che: “il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra, già sede di pregressa ...

