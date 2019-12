Ancelotti suona la carica su Twitter | ”E’ il momento di stare uniti”

calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019)lasuAttraverso un brevissimo ”Tweet”, Carloè tornato a parlare dopo la conferenza stampa di oggi. Le sue parole sono chiare e mirano ad un unico obiettivo, vincere domani contro il Genk: ”È unimportante per fare del nostro meglio e passare il turno”. Con ogni probabilità il tecnico partenopeo ha voluto smorzare le voci su un suo addio, almeno temporaneamente, per porre l’attenzione sul proseguo del cammino in Champions degli azzurri. È unimportante per fare del nostro meglio e passare il turno. #ForzaNapoliSempre This is an important moment to give our best and qualify in this round. #UCL pic..com/vT7X7NrVlp — Carlo(@Mr) December 9, 2019 L'articololasu: ”E’ ildiuniti” ...

