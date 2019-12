Ancelotti in conferenza | “Valigia sempre pronta | normale essere messo in discussione

forzazzurri

(Di lunedì 9 dicembre 2019)inalla vigilia di Napoli-Genk, parla del suo futuro L’allenatore azzurro Carlo, instampa alla vigilia di Genk-Napoli ha parlato del suo possibile esonero e del suo futuro: “Parlo col presidente tutti i giorni, siamo tutti concentrati su domani. Vivo la vigilia come una grande opportunità di riuscire attraverso la partita ad ottenere un risultato importante, nient’altro”. La valigia è sul letto? “Per un tecnico deveinper un allenatore. Sono esperienze che ho già vissuto in passato, in tutte le squadre e quindi non mi spaventa che la società un giorno possa esonerarmi o che io possa decidere di andare via. Se non si verificano determinate situazioni, io devo andare avanti, altrimenti è giusto da entrambe le parti chiudere, ma io non ci sto pensando. ...

