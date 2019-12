Uk | i mercati iniziano a farsi piacere Boris Johnson e la Brexit | l’alternativa li

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Siamo arrivati alla dirittura d’arrivo delle elezioni nel Regno Unito, i sondaggi, per quello che valgono, danno i conservatori in testa ed infatti la sterlina è salita ed ifinanziari si sono concessi una modesta euforia. Sembra assurdo dal momento che una vittoria diporterebbe all’uscita della nazione dall’Unione Europea ed all’incubo della negoziazione e stesura di nuovo trattati con i paese membri dell’Unione e con il resto del mondo. Tutto ciò, bisogna aggiungere, deve essere fatto nel giro di 11 mesi, entro la fine del 2020. Un’impresa impossibile. Ma tutto ciò avverrà nel corso del 2020, nel lungo periodo quindi, ed isono estremamente miopi, guardano solo all’immediato. E’ bene però domandarsi perchéoggi piace aimentre mesi fa non era poi così gradito, e la risposta è facile,, cioè Jeremy Corbyn, è ben peggiore. Labour ha ...

