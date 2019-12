Torino | 85enne uccide figlia disabile a martellate

newsmondo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tragedia in provincia di, donna di ottantacinque annila. L’allarme lanciato dal padre della vittima. Tragedia alle porte di, dove una donna di ottantacinque annila. L’ottantacinquenne, che avrebbe assunto dei farmaci forse dopo aver commesso l’omicidio, è ricoverata nell’ospedale di Orbassano. L’allarme è stato lanciato dal padre della vittima. Orbassano,: donna di 85 annilaLa tragedia si è consumata a Orbassano, a pochi chilometri da. Una donna di ottantacinque anni ha ucciso ladi 44 a. L’omicidio è avvenuto nella casa di famiglia situata in via Gramsci. L’allarme, la chiamata ai carabinieri e la corsa in ospedale A lanciare l’allarme è stato il marito ...

