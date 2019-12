LIVE Biathlon | Staffetta femminile Oestersund 2019 in DIRETTA | Dorothea Wierer e Lisa

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e pettorali di partenza – PresentazioneBuongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme ladelladi Östersund (Svezia), località che sta ospitando la prima tappa della Coppa del Mondo di-2020. Continua imperterrita a far sognare la formazione azzurra che ieri è riuscita a raggiungere il terzo podio (con 2 vittorie) di questa eccezionale spedizione svedese. Oggi toccherà alle collaudate ragazze italiane provare a far salire ulteriormente questo dato, e le possibilità di salire quantomeno sul podio ci sono tutte. Fondamentale saranno, manco a dirlo, le percentuali, principale fattore che ha permesso ai ragazzi di compiere l’impresa ieri. Svezia, Norvegia, Francia e Germania saranno avversarie pericolose e pronte a sfruttare qualsiasi passaggio a vuoto ...

