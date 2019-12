anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiPrende il via oggi,18,30, con “Oceania”, una storia senza tempo e senza età conosciuta in tutto il mondo che racconta di un’eroica adolescenteprese con un viaggio avventuroso alla ricerca della propria identità, la quarta edizione diper Luci, il mini cartellone, messo in piedi dalla Compagnia dell’Arte di Antonello Ronga. Il ciclo di cinque family show in programma al Teatro Augusteo di Salerno, ogni domenica, fino al 6 gennaio 2020, realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno, rientra tra glifirmati da Luci d’Artista. Ecco gli altri in programma: il 15 dicembre sarà la volta “Pinocchio ragazzo fortunato”, la rilettura della famosa storia collodiana sulle musiche di Lorenzo Jovanotti. Si prosegue il 22 con “Il Grinch ed il miracolo di Natale”, ...

anteprima24 : ** Da stasera il via alle “Fiabe d’Artista”: ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti ** - 223raulh : Peppino Gagliardi – Che vuole questa musica stasera - AtripaldaNews : Quattro Notti Bianche ad Atripalda: si parte stasera da via Gramsci tra Villaggio di Babbo Natale, luci d’artista,… -