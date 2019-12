Cavese ko 1-0 a Francavilla | decide Puntoriere

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSi ferma a quattro la striscia di risultati utili consecutivi per la, sconfitta in trasferta dalla Virtus. I blufoncè sono andati ko 1-0 a causa del gol di, andato a segno al 38′ della prima frazione. Con questo risultato gli uomini di Campilongo vengono scavalcati proprio dai pugliesi e restano a ridosso della zona play out. Il vantaggio sulla sedicesima, il Picerno, resta tuttavia invariato. I lucani, infatti, sono stati sconfitti in casa dal più quotato Monopoli. Il prossimo impegno vedrà i metelliani di scena in casa contro la Ternana sabato 14 dicembre. L'articoloko 1-0 aproviene da Anteprima24.it.

