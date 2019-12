Salvini attacca la Nutella | “Contiene nocciole turche” Poi ci ripensa

newnotizie

(Di sabato 7 dicembre 2019)“abbandona” la, anzi no. Nella giornata di giovedì, il leader della Lega si era scagliato contro la, affermando di non volerla più mangiare perchè contenente “turche”. L’affondo dell’ex ministro dell’Interno non ha avuto l’effetto sperato. Le sue esternazioni contro lahanno scatenato l’ironia del popolo del web, ma anche gli … L'articolola: “Contieneturche”. Poi ciNewNotizie.it.

matteorenzi : Nei giorni di ILVA, Alitalia, legge di bilancio, summit Nato il senatore Matteo Salvini attacca la Nutella. La… - Fontana3Lorenzo : Da Bruxelles continuano a dire che il “pacchetto è chiuso”, invece Conte l’altro giorno in parlamento ha detto il c… - matteosalvinimi : Ennesima bugia di Conte, da Bruxelles continuano a dire 'pacchetto chiuso' e Conte dice invece che è aperto. -