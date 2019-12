Nessuno è intervenuto a sostegno dell' uomo colpito al volto dal tassista

agi

(Di sabato 7 dicembre 2019) Poteva essere arrestato in flagranza di reato il, accusato di lesioni per aver tirato un pugno al viso di un cliente colpevole di aver chiesto l'applicazione di un tassametro. "Se qualcuno avesse parlato lo avremmo preso subito", spiega all'AGI Fernando Speziali, commissarioa sezionea polizia giudiziariaa Polaria di Fiumicino. "Ad averci indignato - spiega l'investigatore - e' il fatto chedei presenti, sia l'operatore del Taxi Service sia gli altri autisti, siaa vittima., inoltre, ha chiamato le forze'ordine". "Dalle telecamere - spiega ancora Speziali - si vede chiaramente che l'operatore del Taxi Service si gira dall'altra parte e va a prendere un'altra persona. Invece l'altrosale in macchina con un altro cliente. Stessa cosa ha fatto l'autista colpevole'aggressione". Tutto questo perché il ...

