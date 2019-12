Di Lorenzo smentisce il suo agente | ”Ruolo? Non ho nessun problema Gioco dove mi dice il

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) Qualche giorno fa l’parlava di ”confusione tattica”. Diprecisa ”Non c’è” Dopo che Mario Giuffredi aveva fatto ”tremare” l’ambiente Napoli facendo riferimento alla non soddisfazione da parte del suo assistito, Dispegne il fuoco. Intervenuto in Mixed Zone, con le sue parole riportate da Tuttonapoli, l’esterno azzurro ha precisato: ”miil mister, non c’è, cerco sempre di dare il meglio in qualsiasi ruolo”. Leggi anche Calciomercato, ag. Di: ”Può ambire a grandi squadre. Al Napoli troppa confusione tattica” L'articolo Diil suo: ”Ruolo? Non homiil Mister” Calciomercato Napoli.

