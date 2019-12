Cagliari | in cosa deve migliorare Simeone

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019)sta avendo un rendimento che in pochi si aspettavamo. Può perònel gioco aereo Nella strepitosa stagione del, il Cholitoè forse la sorpresa principale. L’argentino sta sostituendo Pavoletti nel migliore dei modi, e il passaggio al 4321 (con quindi più qualità tra le linee) ha aiutato le caratteristiche tecniche di, il quale può dedicarsi all’aggressione della profondità. Tuttavia, l’ex Fiorentina ha ampi margini di miglioramenti nel gioco aereo. E’ per distacco il giocatore della Serie A che perde più duelli (55). Ne ha invece vinti solo 22. Chiaro che le sue qualità sono altre, però una sua evoluzione in quell’aspetto può arricchire ulteriormente la forza offensiva del. Leggi su Calcionews24.com

