Auto elettriche | il progresso passa anche per lo sfruttamento minorile nelle miniere di

(Di sabato 7 dicembre 2019) Polemica sociale sulle: le batterie hanno bisogno di cobalto. In Congo si trovano i due terzi delle, dove lavorano bambini sfruttati.la rivoluzione elettrica per quanto riguarda lepresenta il suo conto sociale. Il problema è legato alledi cobalto. Si tratta di un minerale essenziale per la realizzazione delle batterie delle nuoveecologiche., bambini sfruttati in Congodi cobalto Ledi cobalto sono concentrate (per due terzi) sul territorio della Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di una terra instabile dal punto di vista politico con conclamati problemi a livello sociale. inevitabilmente quindi la nuova corsa alleha avuto ripercussionisulla popolazione del Congo. È aumentata la richiesta, è aumentata la mole di lavoro ma per i minatori non sono ...

