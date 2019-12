Uber - Incidenti e aggressioni nel report del 2018

quattroruote

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha diffuso l'atteso rapporto sulla sicurezza chiesto da istituzioni e associazioni dei consumatori dopo unage della Cnn. I numeri forniti dalla società americana di ride-hailing rappresentano un vero e proprio shock per il servizio di trasporto a chiamata: solo nele solo negli Stati Uniti sono stati segnalati oltre 3 mila casi disessuali durante le corse, nove omicidi e 58stradali mortali. Le ammissioni. Nel rapporto,ha sottolineato come le segnalazioni negative siano solo una frazione infinitesimale rispetto a più di 1,3 miliardi di corse effettuate sul territorio statunitense, il 99,9% delle quali è stato portato a termine senza. La società ha anche cercato di contestualizzare gli episodi di violenza o gli omicidi facendo un confronto con la media nazionale. Ciononostante, i dati sono impressionanti per stessa ammissione ...

