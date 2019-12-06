Traffico Roma del 06-12-2019 ore 10:00 (Di venerdì 6 dicembre 2019) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA SILLA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO E SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AREOPORTO DELL’URBE VERSI KA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI ED IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI E VIALE DEI MONFORTANI VERSO LA TRIONFALE STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA LA A24 E LA VIA TIBURTINA VERSO IL FORO ITALICO. IN CENTRO E’ INIZIATA ALLE 09.00 UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA DI VIA VENETO SINO ALLE ORE 13.00. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-12-2019 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - DonatellaPetre1 : RT @rete5tvSulmona: #sulmona Area pedonale a Natale, Ztl più breve e traffico libero su via Roma e via Mazara… -
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Tangenziale, chiusa per allagamento la Nuova circonvallazione interna: traffico paralizzato Il Messaggero
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Tangenziale, chiusa per allagamento la Nuova circonvallazione interna: traffico paralizzato Il Messaggero
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 09 : 30: RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA PONTINA. RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA VIA MAGLIANA VERSO IL CENTRO CITTA’ SI RALLENTA SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI IN VIA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 09 : 00: SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA VIA MAGLIANA VERSO IL CENTRO CITTA’ SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08 : 30: SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA VIA MAGLIANA VERSO IL CENTRO CITTA’ SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08 : 00: INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 07 : 30: INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA SI SSTA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO E TOR DI QUINTO . RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA E ...
Traffico Roma del 05-12-2019 ore 20 : 00: IN CENTRO PER INCIDENTE FORTI DISAGI SU VIA DELLE TERME DI CARACALLA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZALE NUMA POMPILIO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA CODE SULLA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO ...
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