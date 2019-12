Traffico Roma del 06-12-2019 ore 10 | 00

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. UN INCIDENTE RALLENTA ILSULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA SILLA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO E SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AREOPORTO DELL’URBE VERSI KA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI ED IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI E VIALE DEI MONFORTANI VERSO LA TRIONFALE STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI. UN INCIDENTE RALLENTA ILSULLA TANGENZIALE EST TRA LA A24 E LA VIA TIBURTINA VERSO IL FORO ITALICO. IN CENTRO E’ INIZIATA ALLE 09.00 UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA DI VIA VENETO SINO ALLE ORE 13.00. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA ...

