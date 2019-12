Smalling Roma | la rivelazione di Solskjaer sul futuro del difensore

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019), il tecnico del Manchester Unitedfa unasuldel: «Tornerà? Sì» Gianluca Petrachi lotterà con tutto se stesso per far sì che Chrisrimanga allaanche la prossima stagione. Il direttore sportivo studia la tattica per acquistarlo, ma deve far fronte al Manchester United. In conferenza stampa, il tecnico dei Red Devilsha rilasciato una battuta suldelinglese. «È intelligente e si è adattato bene alla vita in Italia. È una nuova esperienza per lui, sono così felice per Chris perché sta facendo vedere il miglior giocatore che è. Tornerà qui? Sì», la secca risposta del danese. Leggi su Calcionews24.com

