Salvini annuncia | “Ho ricevuto la denuncia di Carola Rackete”

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’annuncio di Matteoè arrivato tramite una diretta Facebook: “Mi è arrivata unadiRackete per istigazione a delinquere e diffamazione. Noi sorridiamo e contromo. Conto di incontrare in Tribunale questa signorina tedesca di sinistra. Si metta in fila”.

