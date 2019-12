kontrokultura

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha avuto un momento dinella scuola e ha avuto un duro confronto con Timor Steffens. Ecco che cosa è successo19:in, scontro con Timor Steffens Durante il daytime di19 andato in onda su Real Time giovedì 5 dicembre,ha avuto un momento didurante … L'articolo19:indidale sicon Timor Steffens proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Amici 19: Javier in crisi minaccia di andarsene dal programma e si scontra pesantemente con Timor Steffens - - lalydreamers : RT @AmiciUfficiale: Sfida immediata per Federico, la crisi di Javier e un cambio squadra davvero inaspettato! Per rivedere la puntata di ie… - AmiciUfficiale : Sfida immediata per Federico, la crisi di Javier e un cambio squadra davvero inaspettato! Per rivedere la puntata d… -