Walter Nudo | I due ictus mi hanno fatto un regalo Non perdo più tempo dietro alle

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “La vita è troppo corta per poter stareca***te”. Lo confessache, dopo aver avuto duenell’aprile 2019 e aver subito un’operazione al cuore, è tornato a raccontarsi su Instagram.racconta che, dopo l’operazione, nel cuore ha “un ombrellino che praticamente tappa un buco” ma, nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, specifica: “Comunque grazie a Dio sto bene”.I problemi di salute glicomprendere che “la vita è troppo corta per poter starec****te, perderec****te”. “Non voglio più perdere- aggiunge - e non dovreste perdereneanche voi. Perché? Perché noi siamo degli yogurt, con la scadenza. Solo che nel caso dello yogurt vedi la scadenza, ma noi non sappiamo la ...

