Traffico Roma del 05-12-2019 ore 07:30 (Di giovedì 5 dicembre 2019) INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA E BREVI FILE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO LA STATALE AURELIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA. SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. LUNGO LA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI SULLA STATALE PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO , TUTTO VERSO Roma. PER I TRENI, DISAGI SULLA LINEA VITERBO Roma DOVE SONO STATE FATTE DELLE SOPPRESSIONI DI CORSE NEL QUARTIERE AURELIO , DA OGGI E FINO AL 31 DICEMBRE IN VIA DI TORRE ROSSA IL TRATTO TRA P.ZZA V. CARPEGNA E VIA AURELIA ANTICA, SARA’ INTERESSATO DA LAVORI ...
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VAIstradeanas : 07:32 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 04-12-2019 ore 18:00 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 04-12-2019 ore 18:00 RomaDailyNews
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 20 : 00: MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ORA SOLO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E LA A24 RM-TE, E IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO NELLE DUE DIREZIONI PER Traffico E INCIDENTE SI STA’ IN FILA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INCIDENTE IN CENTRO SU ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 19 : 30: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. ALTRE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO NELLE DUE DIREZIONI. SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 19 : 00: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’ E IN CARREGGIATA OPPOSTA DA TOR DE CENCI VERSO IL ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 18 : 30: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’ E IN CARREGGIATA OPPOSTA DA TOR DE CENCI VERSO IL ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 18 : 00: SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA RomaNINA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FILE IN USCITA DALLA CITTA’DA VIA LAURENTINA A VIA DEL CAPPELLACCIO, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. SEMPRE PER INCIDENTE ANCORA PROBLEMI SU VIA SALARIA , CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 17 : 30: Traffico INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA E SU VIA CASSIA. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico RALLENTAMENTI CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIABISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LA RomaNINA. ANCORA PROBLEMI SU VIA SALARIA , CODE A TRATTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA ...
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