Traffico Roma del 05-12-2019 ore 07 | 30

(Di giovedì 5 dicembre 2019) INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA E BREVI FILE SULLA DIRAMAZIONESUD IN ENTRATA AL RACCORDO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO LA STATALE AURELIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA. SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. LUNGO LA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI SULLA STATALE PONTINA, TRA POMEZIA E CASTELNO , TUTTO VERSO. PER I TRENI, DISAGI SULLA LINEA VITERBODOVE SONO STATE FATTE DELLE SOPPRESSIONI DI CORSE NEL QUARTIERE AURELIO , DA OGGI E FINO AL 31 DICEMBRE IN VIA DI TORRE ROSSA IL TRATTO TRA P.ZZA V. CARPEGNA E VIA AURELIA ANTICA, SARA’ INTERESSATO DA LAVORI ...

