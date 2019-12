Se non sai che cos’è un “firenado” | è ora di recuperare

wired

(Di giovedì 5 dicembre 2019) I tornado sono già fenomeni naturali estremamente preoccupanti, ma nulla a confronto di un firenado, un evento analogo che si verifica in presenza di un incendio di importanti dimensioni. In questo video, lo studioso dell’atmosfera Neil Lareau della University of Nevada Reno spiega come si genera una delle calamità più estreme ai quali si possa assistere. Lareau spiega quali sono le dinamiche che portano alla creazione di un firenado, e come la presenza dei cosiddetti shear winds – rapidi cambi dei venti per direzione e intensità – integri altri eventi concomitanti. Secondo lo studioso, c’è spesso confusione tra un ehm, semplice vortice di fuoco (fire whirl) e un firenado, e anche tra gli stessi scienziati e meterologi non sempre c’è accordo sulla reale distinzione tra i due casi. Tuttavia, nel prossimo futuro sarà sempre più importante capirlo anche ai fini della ...

CarloCalenda : Bene. Informarsi è cosa buona e giusta. Dunque sai che Salvini quando dice che il Mes è un organismo privato mente.… - Inter : ?? | #CALENDARIODELLAVVENTO 'Non dobbiamo essere una scintilla, se vogliamo essere protagonisti dobbiamo diventare… - LucaBizzarri : Ieri ho preso la macchina, poi da seduto in macchina ho fatto il tragitto Genova Milano, giuro ero sveglio, guidavo… -