Inter Roma | i convocati di Fonseca Presente Dzeko | tre gli assenti

(Di giovedì 5 dicembre 2019), ecco i giocatorida. Regolarmente in elenco Edin, sono tre gligiallorossi Al termine della rifinitura e della conferenza stampa per presentare, il tecnico giallorosso Pauloha diramato la lista dei giocatoriper il match. Regolarmente, mentre sonoPastore, Kluivert e Fazio. Ecco l’elenco completo: Portieri:Pau Lopez, Fuzato, Mirante. Difensori: Juan Jesus, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Smaling, Kolarov, Cetin, Santon. Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan. Attaccanti:, Under, Kalinic, Antonucci. Leggi su Calcionews24.com

