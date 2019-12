Europei vasca corta | Benedetta Pilato è la regina nei 50 rana a soli 14 anni

liberoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Vittoria azzurra aglidi nuoto incon la 14ennenei 50. Non sorprende che vinca, perché una che arriva seconda al mondo dietro ad un'americana, in Europa se le deve sbre. Sorprende però chea dispetto dei suoi nemmeno 15(il prossim

Coninews : ?? CAPOLAVORO TRICOLORE ?? Benedetta #Pilato e Martina #Carraro sono rispettivamente ORO ?? e ARGENTO ?? nei 50 rana d… - fattoquotidiano : Europei di nuoto, la 14enne Pilato oro nei 50 rana in vasca corta e nuovo record mondiale juniores. Argento per Mar… - ItaliaTeam_it : PRIMA MEDAGLIA! ??????? Agli Europei in vasca corta di Glasgow Ilaria #Cusinato BRONZO nei 400 misti! RT e sotto c… -