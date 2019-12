Botta e risposta tra Conte e l’inviato delle Iene sulla “fattura con Alpa” Il premier

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Scontro tra ilGiuseppee la Iena Antonino Monteleone sul finale della conferenza stampa di Palazzo Chigi per la riforma del processo civile. Oggetto dello scambio il progetto di parcella del 2002 intestato ae Guido Alpa, che poi è stato uno dei commissari esaminatori del futuroa un concorso per una cattedra universitaria. «Ma come può scrivere che il presidenteha lavorato gratis per uno dei commissari del suo concorso? – dice il presidente del Consiglio rivolgendosi al giornalista – L’incarico è stato conferito a Alpa e a, abbiamo sviscerato che è un collegio difensivo, nel civile possono essere venti gli avvocati difensori. L’incarico è stato conferito dal Garante della Privacy e io non mi sono fatto pagare perché ritenevo di non aver svolto un’attività difensiva di rilievo. Le ho detto che in famiglia sono ...

petergomezblog : Prescrizione, botta e risposta Pd-M5s poi Zingaretti apre a Bonafede: “Con tempi certi del processo noi non facciam… - PiazzapulitaLA7 : RT @La7tv: #piazzapulita Il botta e risposta tra @corradoformigli e @_arianna: 'Il mio mestiere è mostrare quello che succede non nasconder… - La7tv : #piazzapulita Il botta e risposta tra @corradoformigli e @_arianna: 'Il mio mestiere è mostrare quello che succede… -