Biancaneve | stasera in TV su Rai 2 il film con Julia Roberts

movieplayer

(Di giovedì 5 dicembre 2019)in TV su Rai2 alle 21.20 va in onda, ildel regista indiamo Tarsem Singh che vedevestire i panni della Regina Cattiva e Lily Collins quelli diarrivasu Rai2 alle 21.20 per una prima serata all'insegna della fantasia con ildiretto da Tarsem Singh e interpretato da, Lily Collins, Sean Bean e Armie Hammer. La storia diè nota a tutti, dopo la scomparsa dell'amatissimo Re, la perfida moglie assume il controllo del regno e tiene la bellissima figliastra diciottenne,, rinchiusa nel palazzo. Ma quando la principessa conquista il cuore di un affascinante e ricco principe, la gelosa Regina relega la ragazza in una foresta.trova ospitalità presso una simpatica gang di sette nani ribelli e generosi, che ...

shaedowhunter : Vi avviso che stasera su Rai2 andrà in onda Biancaneve con la mia meravigliosa Lily Collins ??? - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Biancaneve”. Un film con Julia Roberts e Lily Collins - zazoomnews : Biancaneve 2012: trama cast e anticipazioni del film stasera in tv - #Biancaneve #2012: #trama -