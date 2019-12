Un romanzo fotografico sull’architettura | Mauro Restiffe in OGR

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Torino, 4 dic. (askanews) – Un intervento site specific sotto forma disull’architettura: questa l’idea che sta alla base della mostra sul lavoro del fotografo brasiliano, “History as Landscape”, che Nicola Ricciardi ha curato con Giulia Guidi alle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Un percorso visuale che genera a sua volta spazio, nel momento in cui lo va a ripensare attraverso la lettura della fotografia. “Credo – ha dettoad askanews – che ci sia una forte relazione tra fotografia e architettura, nel senso della documentazione. La fotografia gioca un ruolo importante nel documentare, nel senso che fin dalla sua nascita la fotografia cerca di tracciare la storia attraverso le immagini. Anche l’architettura è un documento, nel senso dell’eredità che la storia lascia, per capire ...

