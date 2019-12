L’emozionante monologo di Giovanni Veronesi per Francesco Nuti

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Milano, 3 dic. (askanews) –dedica unpieno di emozione anella sesta puntata di “Maledetti Amici Miei”, il programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi andato in onda lunedì 2 dicembre in prima serata su Rai2. Le parole del regista toscano per l’amico di sempre sono forti e piene di sentimento: “Gli voglio bene, è quasi carne della mia carne, lo sento proprio parte di me. Ogni settimana lo vado a trovare in una clinica qua a Roma, lui sta lì, non risponde, non parla, però guarda e ho come la sensazione che guardi proprio me, e che si aspetti da me qualcosa.”prosegue raccontando di quando in clinica si ostinava a raccontargli il finale del film Balla coi lupi : “Gli parlavo e gli dicevo quello che a lui piaceva tanto: il finale del film Balla coi Lupi, quando il giovane indiano ...

Liz_Lad : RT @Affaritaliani: L'emozionante monologo di Tiziano Ferro contro il bullismo - flamanc24 : RT @Affaritaliani: L'emozionante monologo di Tiziano Ferro contro il bullismo - infoitcultura : L'emozionante monologo di Tiziano Ferro contro il bullismo -