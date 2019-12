Biathlon | 15 km donne Oestersund 2019 | startlist e pettorali di partenza Programma

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Con la 15 km individuale femminile cotinua la seconda metà di gare della prima tappa della Coppa del Mondo-2020 diad: in Svezia si lotta già per la classifica, inaugurata dalla sprint di domenica vinta da Dorothea Wierer. In gara domani per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer con l’11, Federica Sanfilippo col 16, Lisa Vittozzi col 32, e Nicole Gontier col 46. Sono 103 le iscritte. Di seguito ilcompleto della 15 km individuale femminile della Coppa del Mondo dicon l’orario e la. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale della gara.INDIVIDUALE FEMMINILE COPPA DEL MONDOGiovedì 5 dicembre ore 16:20 15 km individuale femminile diretta tv ...

