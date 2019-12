Traffico Roma del 03-12-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 03-12-2019 ore 10 : 30 : CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI MONTE PELOSO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. PERMANGONO FILE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO , RALLENTAMENTI SULLA VIA BOCCEA TRA VIA CORNELIA E PIAZZA GIURECONSULTI FILE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DI SANT’ALESSANDRO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RADAR SEMPRE PER UN ...

Traffico Roma del 03-12-2019 ore 10 : 00 : CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI MONTE PELOSO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. PERMANGONO FILE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO , RALLENTAMENTI SULLA VIA BOCCEA TRA VIA CORNELIA E PIAZZA GIURECONSULTI FILE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DI SANT’ALESSANDRO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RADAR SEMPRE PER UN ...

Traffico Roma del 03-12-2019 ore 09 : 30 : SULLA VIA FLAMINIA CI SONO CODE DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO , CODE ANCHE SULLA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI MONTE PELOSO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. RALLENTAMENTI SULLA VIA BOCCEA TRA VIA CORNELIA E PIAZZA GIURECONSULTI FILE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DI ...

Traffico Roma del 03-12-2019 ore 09 : 00 : SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO , CODE ANCHE SULLA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. RALLENTAMENTI SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E VIA GIUSEPPE BARELLAI VERSO IL CENTRO CITTA’. STESSA SITUAZIONE IN VIA DEI PRATI FISCALI DA VIA CAVRIGLIA A VIA SALARIA. FILE ...

Traffico Roma del 03-12-2019 ore 08 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO , CODE ANCHE SULLA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. RALLENTAMENTI SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E VIA GIUSEPPE BARELLAI VERSO IL CENTRO CITTA’. STESSA SITUAZIONE IN VIA DEI PRATI ...

Traffico Roma del 03-12-2019 ore 08 : 00 : SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO , CODE ANCHE SULLA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. RALLENTAMENTI SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E VIA GIUSEPPE BARELLAI VERSO IL CENTRO CITTA’. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ...

Traffico Roma del 03-12-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; ...

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 20 : 00 : A Roma NORD SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PROSEGUENDO SULLA TANG. EST ALTRI RALLENTAMENTI DALLA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL GRA. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA cassia bis alla casilina, MENTRE ...

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 19 : 30 : A Roma NORD SU VIA DEL FORO Italico code a tratti DA viale di tor di quinto ALLA VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI sino al largo lanciani. in centro incidente su Via Nazionale Altezza Via delle Quattro Fontane: inevitabili i rallentamenti. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO Al gra IN USCITA DALLA CITTÀ, E DA VIAle togliatti ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO. AL ...

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 19 : 00 : A Roma NORD CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SULLA VIA FLAMINiA DA CORSO FRANCIA SINO AL GRA, e SU VIA DEL FORO Italico in DIREZIONE SAN GIOVANNI DA viale di tor di quinto ALLA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI all’altezza della rampa d’ingresso per la a24 per entrambe le direzioni di marcia. proprio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTÀ, E DA VIA FIORENTINI ...

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 18 : 30 : A Roma NORD CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SULLA VIA FLAMINiA DA CORSO FRANCIA SINO AL GRA, e SU VIA DEL FORO Italico in DIREZIONE SAN GIOVANNI DA viale di tor di quinto ALLA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI all’altezza della rampa d’ingresso per la a24 per entrambe le direzioni di marcia. proprio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTÀ, E DA VIA FIORENTINI ...

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 18 : 00 : A Roma NORD CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SULLA VIA CASSIA DALL’OSPEDALE SAN PIETRO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA VIA FLAMINA DA CORSO FRANCIA SINO AL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER IL Traffico IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI DALLA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24. AL NOMENTANO CHIUSURA TEMPORANEA DELLA Complanare DI VIA NOMENTANA fra Corso Trieste e Viale ...

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 17 : 30 : A Roma NORD CODE IN USCITA DALLA CITTà SULLA VIA CASSIA DALL’OSPEDALE SAN PIETRO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA VIA FLAMINA DA CORSO FRANCIA SINO AL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER IL Traffico IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI RALLENTAMENTI DALLA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ DA PORTONACCIO A ...

Traffico Roma del 02-12-2019 ore 17 : 00 : INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE IN ZONA PONTE GALERIA ALTEZZA VIA DELLA MURATELLA: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. A Roma NORD LUNGHE CODE SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA, LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E DALL’OSPEDALE SAN PIETRO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO SOLITI INCOLONNAMENTI PER IL Traffico IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA ...