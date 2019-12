Tensione nella maggioranza sul Mes La strada stretta della risoluzione

Mes - cresce Tensione nella maggioranza. E Renzi si sfila : Lavorare ad una risoluzione comune tra M5s e Pd quando l'11 dicembre la discussione sul Mes entrera' nel vivo e i gruppi parlamentari saranno costretti ad esprimersi apertamente. E' il tentativo che stanno portando avanti le 'colombe' della maggioranza per evitare che il governo possa cadere su un tema che - dicono sia i deputati e i senatori di M5s e Pd - sarebbe difficile da spiegare agli italiani. E' la posizione anche che auspica il ...

Alta Tensione nella maggioranza I 5S furiosi : "Zingaretti ricatta?" : Torna Alta la tensione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. I pentastellati non hanno affatto gradito le parole di questa mattina di Nicola Zingaretti ("Alleanza unita o cadono le basi del governo"). "Zingaretti dichiara che o si... Segui su affaritaliani.it

Il parlamento europeo boccia i porti aperti alle ong - M5s si astiene. Tensione nella maggioranza : Una risoluzione sui porti aperti bocciata per appena due voti, con l'asTensione decisiva del Movimento 5 Stelle, nonostante l'adozione di un suo emendamento per introdurre un meccanismo automatico e obbligatorio dei migranti salvati in mare: il voto al parlamento europeo, con la spaccatura tra il campo progressista e il blocco formato dal Partito Popolare europeo, il gruppo sovranista di ID e i Conservatori, rischia di avere serie ripercussioni ...