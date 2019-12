Scuola | l' Ocse | gli studenti italiani non sanno leggere Male scienze | matematica nella

Scuola - Ocse : italiani giù in scienze : 11.05 Gli studenti 15enni di oggi hanno minori competenze scientifiche e di lettura dei loro coetanei di 10 anni fa. Lo rivela l'ultima indagine Ocse sul tema. In matematica sono in linea coi coetanei dei Paesi Ocse;nelle materie scientifiche hanno una preparazione"significativamente inferiore",da "gusci vuoti" per rispolverare la definizione di Tullio De Mauro. Solo 1 su 4 in scienze raggiunge il livello base (1 su 5 nei Paesi Ocse),senza ...

Scuola - allarme Ocse : gli studenti italiani non sanno più leggere : Gli studenti italiani non migliorano, anzi peggiorano. Diminuiscono le capacità di lettura e le competenze in scienza, e in entrambi i casi il nostro Paese resta al di sotto della media dei...