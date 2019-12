Felicità è organizzare bene il proprio tempo in ufficio

vanityfair

(Di martedì 3 dicembre 2019) Fare un piano giornaliero e settimanaleAttenzione a essere sempre su più frontiQualche no faBasta controllare la mailIl troppo stroppiaLa scrivania conta, eccomeMigliorare la vita, l’umore, la produttività, imparando a gestiree con un pizzico di strategia iltrascorso in. Che, diciamocelo, talvolta sembra non bastare per spuntare l’infinita to-do-list del giorno, che invece di accorciarsi si allunga, in una sorta di maledizione che ci fa sentire frustrati e perennemente stanchi. Copiando i grandi CEO Un problema molto comune, anche tra i top manager di successo. Come si legge nel recente libro My Morning Routine (Penguin), molto fa il modo in cui si inizia la giornata di lavoro. Pare, infatti, che i grandi CEO internazionali mettano in atto fin dal primo mattino delle piccole strategie per impostare al meglio le ore in. C’è chi, come ...

