Di Lorenzo e Hysaj | l’agente | “Giovanni è un terzino destro | deve giocare in quel ruolo

Giuffredi : “Di Lorenzo ha giocato in un ruolo non suo - Hysaj e Mario Rui torneranno presto” : Giuffredi: dichiarazioni De Laurentiis? Bisogna pensare in alto, ma non pensare troppo lontano altrimenti perdi di vista situazioni momentanee. Penso il suo sia un pensiero corretto per raggiungere i giusti traguardi In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente Di Lorenzo, terzino del Napoli, per parlare anche del ritorno in squadra di Hysaj e Mario Rui. “Dal punto ...