A 7 metri di profondità | nel canale della Giudecca Le immagini dell’edicola storica

Germania - esplosione in miniera : 35 persone intrappolate per ore a 700 metri di profondità : Paura in Germania nella miniera di Teutschenthal, dove alle 9 di questa mattina un'esplosione ha causato il ferimento di alcune persone mentre 35 minatori sono rimasti intrappolati a 700 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori che hanno lavorato per tutta la mattina per mettere in salvo le persone intrappolate.