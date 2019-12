Video Verona Roma | 1-3 | | gol e highlights | colpo giallorosso al Bentegodi

Verona - Juric : «A tratti abbiamo dominato - episodi sfortunati» – Video : Il tecnico dell’Hellas Verona Juric ha analizzato la sconfitta incassata al Bentegodi contro la Roma di Fonseca Ivan Juric ha commentato la partita contro la Roma, uscita vittoriosa dal Bentegodi contro l’Hellas Verona: «abbiamo giocato una bella partita, magli episodi sono stati sfavorevoli. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, anche se abbiamo commesso qualche errore di troppo». «Veloso fuori? Torna ...

Video Verona-Roma 1-3 - Highlights - gol e sintesi : decisivo il rigore di Perotti : Il Verona si fa battere in casa dalla Roma per 1-3 nel posticipo delle ore 20.45 della quattordicesima giornata della Serie A di calcio: nella sfida del Bentegodi capitolini avanti con la rete al 17′ del primo tempo siglata da Kluivert, ma gli scaligeri pareggiano grazie al gol di Faraoni al 21′. Sorpasso con il rigore trasformato da Perotti proprio al 45′. Nella ripresa chiude i conti Mkhitaryan in pieno recupero. Highlights ...

Video/ Arzignano Virtus Verona - 1-1 - : highlights e gol. Magrassi e Rocco! - Serie C - : Video Arzignano Virtus Verona, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, valida nella 17giornata del girone B della Serie C.

Video/ Virtus Verona Carpi - 1-2 - : highlights e gol. Ai falconi basta Vano al 80' : Video Virtus Verona Carpi, risultato finale 1-2,: highlights e gol della partita, valida nella 16giornata del girone b del Campionato di Serie C.

Verona-Fiorentina - gli highlights del match – Video : Verona-Fiorentina, gli highlights del match – VIDEO highlights Verona Fiorentina| E’ terminato il match tra Verona e Fiorentina, match valevole per la 13a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights di Verona-Fiorentina L'articolo Verona-Fiorentina, gli highlights del match – VIDEO proviene da ...

Diretta/ Verona NK Tabor Sezana - risultato 2-1 - Video streaming : espulso mister Juric : Diretta Verona NK Tabor Sezana streaming video e tv: risultato live del match amichevole tra gli scaligeri e il club della massima serie slovena.

