Venezia non si separa da Mestre Zaia | «Pietra tombale su distacco»

Fallisce il referendum - Venezia non prende il largo e resta unita a Mestre : Forse non si amano, di sicuro non intendono separarsi: è fallito anche il quinto tentativo di trasformare con un referendum Venezia e Mestre in due comuni separati. Alla chiusura delle urne l’obiettivo del quorum non è stato centrato. Entro le 23 si è recato ai seggi il 21,73% dei votanti, 44.887 su 206.553. Lo scrutinio di 72 seggi su 256 dà in vantaggio il sì con il 52,44%. A far pendere l’ago ...

Venezia - il referendum per la separazione da Mestre non raggiunge il quorum : fallisce il quinto tentativo di divisione del comune : La consultazione per la separazione di Venezia da Mestre non ha raggiunto il quorum del 50% più 1. Non passa quindi il referendum che per la quinta volta in quarant’anni chiede ai Veneziani di votare per scegliere tra una città grande e unita, insieme alla sua vicina Mestre, o un’amministrazione straordinaria e speciale per proteggere la città lagunare. Alla chiusura dei seggi si è recato alle urne il 21,73% degli elettori, pari a ...

Non raggiunge il quorum il referendum sulla divisione tra Venezia e la terraferma : Fallito anche il quinto tentativo: è andato alle urne solo il 21,7 per cento degli aventi diritto lontano dal 50 per cento necessario per convalidare la consultazione

Il quorum resta lontano. A Venezia il referendum non decolla : 18,34%. Alle ore 19, a quattro ore esatte dalla chiusura dei seggi, è questa la percentuale dei votanti nel referendum sulla separazione di Venezia dalla terraferma. E se non ci sarà un'improvvisa quanto rapida impennata del flusso dei votanti ai seggi, il quorum è appare ancora lontano. Alle ore 19 sono infatti 4.406 i votanti su 206.553 aventi diritto, ovvero 30 seggi su un totale di 256. Al momento, dunque, i Veneziani e i mestrini ...

"Mia nonna Peggy Guggenheim apparteneva a Venezia. Scoprì Pollock e cambiò la storia dell'arte" : La storia di Peggy Guggenheim è leggendaria. Collezionista, ereditiera, una ragazza della ricca borghesia. Con l’arte e gli artisti aveva un legame particolare: nella sua vita se ne innamora, li insegue, li protegge, li valorizza. In cambio ottiene rispetto, devozione e fama. Peggy stessa disse: “In famiglia mi vedevano come una pecora nera, ebbene credo di averli sorpresi. Perché aprii una galleria d’arte, la ...

Referendum per la separazione di Venezia e Mestre : è la quinta volta che si vota. E il sindaco invita a non presentarsi alle urne : La politica guarda con una certa distrazione al quinto Referendum consultivo per la separazione di Venezia e Mestre. La Lega sta alla finestra. Il Movimento Cinque Stelle, invece, invita a votare a favore. Lo stesso Beppe Grillo, dal suo blog, chiede che si recida il cordone ombelicale tra la Venezia di terraferma e quella insulare. Sulla stessa linea Fratelli d’Italia. Ciò che resta di Forza Italia è contro. Il sindaco Luigi Brugnaro, che ...

Torna acqua alta a Venezia. L’Europa - non c’e’ piu’ tempo : E' passata l'emergenza, ma Venezia non e' ancora uscita dal tunnel dell'acqua alta di questo anomalo autunno 2019. Mentre il Governo ha stanziato i primi aiuti, e il Comune si appresta a ricevere i moduli di privati e aziende con la richiesta danni per l''ondata' del 12 novembre, la citta' e' stata sommersa anche oggi da una marea di 121 centimetri sul medio mare (28% del suolo allagato). E le previsioni non sono buone: il fenomeno si ripetera' ...

Venezia : Zaia - 'se il Mose non funzionerà sarà una tragedia per la città' (2) : (Adnkronos) - "Paratie sott’acqua? Le paratie stanno sott’acqua perché nessuno le voleva vedere a terra, per questioni di impatto ambientale. Sulla carta dovrebbe funzionare, quando ci sarà la prova di collaudo capiremo se funziona o meno. Io spero che funzioni, altrimenti avremmo buttato 5 miliardi

Venezia : Zaia - 'se il Mose non funzionerà sarà una tragedia per la città' : Venezia, 27 nov. (Adnkronos) - “Il Comitatone governa tutto ciò che è la partita Mose e la legge speciale per Venezia e non si riuniva più da due anni. Quando hanno progettato il Mose io ero adolescente. E se non funzionasse sarebbe una tragedia per Venezia, perché avremmo buttato 5 miliardi e mezzo

Le priorità di Von der Leyen - clima sul podio : “Venezia è sott’acqua - non può essere altrimenti” : "Proteggere il nostro clima è una sfida esistenziale per noi e per tutto il mondo: come può essere altrimenti quando Venezia è sott’acqua?": con queste parole Ursula von der Leyen ha definito le priorità della sua Commissione, su cui oggi si esprimerà il Parlamento europeo. Ma l'emergenza ambientale non è stata l'unico riferimento all'Italia: si è parlato del nostro Paese anche in merito alla nomina di Paolo Gentiloni e alla crisi ...

Ue - Von der Leyen : «Venezia è sott'acqua - non perdiamo tempo» : «Abbiamo costruito un'equipe europea eccezionale, oggi chiedo il vostro sostegno per un nuovo inizio per l'Europa». È un'Ursula von der Leyen distesa e sorridente...

Venezia : Zaia - 'non si è parlato di grandi navi' : Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "No, non si è parlato" del tema delle grandi navi a Venezia. Lo dice il governatore Luca Zaia, lasciando la riunione del 'comitatone' sulla laguna a Palazzo Chigi.

Venezia - ecco come sta sprofondando. E il Mose non c’entra : Così funziona la laguna. Dal 1890 il mare è salito (e poi disceso) e il terreno è sprofondato: l’acqua è più alta di 30 centimetri. Le soluzioni che non risolvono.

Venezia - torna l’acqua alta nel giorno della manifestazione dei No Mose : “Quell’opera è il problema e non la soluzione. Va bloccata” : Sembrava che fosse finita e invece l’acqua alta torna ad allagare Venezia. Un’altra domenica con il fiato sospeso, perché alle 8.45 era stata annunciato un picco di 140 centimetri oltre il medio mare, fenomeno in ripetizione alle 21.40, ma con un culmine di 120 centimetri. Puntualmente la previsione del Centro Maree per il mattino si è verificata, seppure un po’ al ribasso. Il livello ha raggiunto i 129 centimetri alle 9. A ...