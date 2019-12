Torino | una vittoria non basta | dura contestazione dei tifosi in città

Torino bloccata per una bomba : disinnescato ordigno bellico : Valentina Dardari galleryordigno bellico a TorinoLa città si ferma per la bomba. Migliaia le persone che hanno lasciato le loro case per 10 ore Domenica difficile per Torino che sotto la pioggia deve affrontare il disinnesco di un ordigno risalente al secondo conflitto mondiale, trovato in via Nizza 61, in pieno centro, nel corso di lavori per il teleriscaldamento. Le operazioni per il disinnesco della bomba Mk IV sono ...

Torino - 10 mila persone evacuate dal centro per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale : La sindaca Chiara Appendino ha effettuato un sopralluogo in via Nizza, nel centro di Torino, dove gli artificieri del 32esimo Reggimento Genio Guastatori hanno iniziato le operazioni il disinnesco dell’ordigno bellico trovato durante gli scavi del teleriscaldamento. La prima cittadina si é incontrata brevemente con gli esperti dell’Esercito per poi recarsi al Lingotto, dove è stato allestito un centro di accoglienza per gli sfollati, e al centro ...

Torino si ferma per il disinnesco di una bomba della Seconda guerra mondiale : evacuate 10 mila persone : L’hanno ritrovata nel corso dei lavori per il teleriscaldamento: c’è una bomba della Seconda guerra mondiale, in via Nizza, a Torino. Si tratta di un ordigno inglese da 500 libre, con un cuore di 65 chili di esplosivo al tritolo, che venne lanciato più di settant’anni fa dagli aerei alleati. Preparativi alle operazioni di disinnesco della bomba riaffiorata in via Nizza, all’angolo con via Valperga Caluso, durante i ...

Genoa-Torino - Mazzarri : “fortunati a non subire gol”. Poi punzecchia Zaza : “Zaza? Visto il momento, l’allenatore deve fare delle scelte forti: gioca chi si allena bene. Avevamo bisogno di ripartire dalle fondamenta, con umiltà”. Questo il commento di Walter Mazzarri sulla scelta di lasciare in panchina l’attaccante lucano pur essendo assente per infortunio capitan Belotti. Attacco leggero, formato da Berenguer e Verdi. “Nel calcio moderno c’è bisogno che corrano tutti: ho messo ...

Lutto a Torino per la morte di Franco Cardellino : l’attore ucciso durante una rapina a Cuba : Sarebbe stato accoltellato da un ladro durante un tentativo di rapina nella sua casa a L'Havana (Cuba) l'attore e mimo Franco Cardellino. L'uomo, originario di Torino, tornava spesso in Italia per mettere in scena spettacoli per bambini: "Ha sempre rubato attimi alla vita ed ora è stata proprio la vita a portarlo via, troppo presto".Continua a leggere

La calciatrice nigeriana Eni Aluko lascia la Juve : "A Torino vengo trattata come una ladra" : “Sono stanca di essere trattata come una ladra, vado via da Torino”, recita la lettera con cui la calciatrice Eniola Aluko dice addio Juventus. L’annuncio arriva dalle pagine del Guardian: la campionessa 32enne di origini nigeriane naturalizzata britannica lascia il club bianconero dopo una sola stagione e mezzo, dicendosi stanca delle discriminazioni vissute nel capoluogo piemontese.“Questo fine settimana voglio giocare ...

Torino. Al Teatro Cardinal Massaia la prima assoluta di una commedia esilarante diretta da Claudio Insegno : Sabato 30 novembre ore 21.00 debutta in prima assoluta al Teatro Cardinal Massaia “4 ristoranti e 1 funerale”, una commedia

Sono innamorato di Pippa Bacca - al Torino Film Festival una storia poetica - dolce e violenta : Storie dell’Italia che resiste. Storie di donne che resistono anche quando sembrano soccombere alla violenza, alla sconfitta. Ricordate Pippa Bacca? Era il 2008 quando due strane ragazze si lanciarono in un’avventura che sembrava impossibile: fare un viaggio in autostop da Milano a Tel Aviv, attraversando undici paesi per portare un messaggio di pace. Il viaggio finì tragicamente il 31 di marzo, quando Pippa Bacca, dopo essersi separata dalla ...

Tuttosport : tifosi del Torino pronti a una class action contro la società : Tuttosport ritorna sulla denuncia dei tifosi del Torino secondo cui la società avrebbe venduto biglietti agli ultras dell’Inter nel settore riservato ai sostenitori granata. Gli abbonati di quel settore, la curva Primavera, famiglie e bambini compresi, sono pronti a far valere il loro diritto ad essere in sicurezza. L’avvocato Pierluigi Marengo, ex presidente del Torino ha detto «Insieme ad altri colleghi avvocati granata, che mi hanno ...

Maltempo - il viadotto dell’A6 Torino Savona non è crollato : l’ha travolto una frana enorme [FOTO e VIDEO SHOCK] : Non è crollato il viadotto dell’Autostrada Torino-Savona, l’A6, dove ieri s’è temuto il peggio. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma è importante specificare come non ci sia stato alcun crollo strutturale ma una frana, enorme, che ha travolto la struttura dell’autostrada. Nella zona durante il weekend si sono verificate piogge alluvionali (oltre 500mm di precipitazione nell’arco di 48 ore), tanto che tra ...

Maltempo - la Diretta – Torino-Piacenza : scuole chiuse ad Asti. Riaperta una corsia sulla A6. A Pavia è esondato il Ticino : Disagi, chiusure di strade e allerta fiumi. Dopo la giornata di ieri tra crolli e voragini in alcune province continua l’emergenza. scuole superiori chiuse ad Asti e situazione critica per la viabilità in tutto il Piemonte. Le scuole superiori oggi restano chiuse ad Asti per decisione del sindaco dopo la notizia della voragine che si è aperta sull’autostrada A21 Torino-Piacenza a pochi chilometri dalla barriera di Villanova d’Asti. È ...

Liguria - crolla una corsia di un viadotto su autostrada A6 nel savonese direzione Torino : “Nessun veicolo coinvolto”. Toti : “Frana ha falciato pilastri” : Una porzione di circa 30 metri di viadotto della A6 Torino-Savona è crollata a circa 1,5 chilometri dalla località ligure, all’altezza del km 122 nella zona di Altare, in località Madonna del Monte. “Allo stato, non risultano coinvolti automezzi e persone: lo sforzo di tutti è finalizzato, in questa fase, ad avere conferma di questa situazione”, ha fatto sapere in una nota autostrada dei Fiori Spa, la società che ha in ...