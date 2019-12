Tinder non ti fa trovare l' amore e nemmeno una storia occasionale

gqitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Le app per incontri sono una delle scoperte che hanno cambiato l'ultimo decennio. Prima di, OkCupid, Happn o Once, i siti specializzati erano visti più come una sorta di ultima spiaggia per gli scapoli incalliti piuttosto che un vero e proprio mezzo per conoscere la tua anima gemella, lasciando più spazio agli speed date di persona o alle chat online come Badoo il compito di farci rimorchiare. Poi sono arrivati gli smartphone e i social network che hanno cambiato le regole del gioco e hanno reso più appetibili le app dedicate al dating: con il tuo telefono puoi scegliere la partner che ti piace mentre viaggi in metro, chattare al volo nel tragitto verso casa e incontrarsi la sera stessa. Se poi vuoi essere più sicuro della persona con cui stai parlando, puoi sempre cercarla su Facebook o su Instagram e dare uno sguardo al suo profilo per conoscerla ...

