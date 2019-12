Margini stretti per l' Italia sul Mes L' Ue apre a un breve rinvio | non sui contenuti

huffingtonpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “La firma del Trattato sul Mes a dicembre non è necessaria, può avvenire uno due-mesi più tardi”, dicono fonti europee coinvolte nel negoziato dell’Eurogruppo a Bruxelles. Nel giorno in cui Giuseppe Conte affronta in Parlamento la maggioranza spaccata sulla riforma del cosiddetto Fondo salva Stati, l’Europa gli tende la mano: meglio undel Mes oggi che un Salvini premier domani. Ma idi apertura dall’Europa sono al momentossimi e Berlino tenta di lasciare la patata bollente alla nuova Commissione europea: la grana Mes finisce così nelle mani anche del nuovo commissario all’Economia, Paolo Gentiloni. Se il Governo rischia la pelle sul Mes che vede ancora M5S sul piede di guerra, l’Europa sa bene dei rischi derivanti dalla caduta del Conte bis. E allora, alla vigilia della cruciale ...

